Im März 2015 bot sich ein schöner Blick bei der Überführung der „Anthem of the Seas“ im kleinen Örtchen Mitling-Mark. Foto/Archiv: dpa

Papenburg. Das neueste Kreuzfahrtschiff der Meyer Werft wird in Kürze von der Papenburger in Richtung Nordsee überführt. Von welchem Aussichtspunkt sieht man die "Spectrum of the Seas" am besten?