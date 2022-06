Damit unterstützen die Beschäftigten die Warnstreiks der Metall- und Elektroindustrie. Mit der Aktion unterstreichen sie ihre Forderung nach 5.5 Prozent mehr Lohn und Gehalt. „Das bisherige Angebot der Arbeitgeber von 2,3 Prozent bei zwei Nullmonaten ist ein Witz“, kritisierte die Erste Bevollmächtigte der IG Metall, Evelyn Gerdes. „Was sie anbieten, ist völlig unzureichend“, sagte auch Ibrahim Darweesh, Sprecher der Vertrauensleute, vor den Beschäftigten am Werkstor. Evelyn Gerdes fasste die Stimmung der bisherigen Warnstreiks in der Region zusammen: „Angesichts solider bis steigender Umsatzzahlen und Gewinne in der Metallbranche wollen die Beschäftigten zu Recht eine ordentliche Lohnerhöhung. Unsere Forderung ist berechtigt und gerecht. Wir wollen gutes Geld für gute Arbeit.“ Denn nur mit einem starken Einkommens-Plus gebe es auch einen ordentlichen Wachstumsimpuls. Werft-Chef Bernard Meyer hatte vor einigen Wochen Einsparungen in Höhe von insgesamt 50 Millionen Euro in diesem Jahr angekündigt, damit das Traditionsunternehmen zum Jahresende nicht mit einem Verlust abschließen muss.