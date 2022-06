FOTO: Archiv 49-Jähriger verstorben Nach Unfall 2011 auf Teststrecke: Fahrer erliegt schweren Verletzungen 23.10.2011, 12:23 Uhr

gs/pm Papenburg/Groningen. Einer der beiden bei einem Arbeitsunfall auf der ATP-Teststrecke in Papenburg schwer verletzten Ingenieure ist tot. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verstarb der 49-Jährige am Freitag in einem Krankenhaus in Groningen.