Glasfaser Nordwest, das Gemeinschaftsunternehmen von Telekom und EWE, ist bislang im Norden und Osten von Papenburg aktiv. Wie es in einer Pressemitteilung schreibt, zieht es nun die Ausbaugeschwindigkeit an und erschließt auch den Südosten der Stadt Papenburg – eigenwirtschaftlich und ohne Bedingungen. Mit dieser Erweiterung steige das Ausbauvolumen in der Stadt auf insgesamt 10.100 Anschlüsse.

Das Verteilnetz, das auf öffentlichen Grund gebaut wurde, hat nach Auskunft von Glasfaser Nordwest derzeit eine Länge von mehr als 75 Kilometern. 6000 Haushalte und Unternehmen würden damit versorgt, 2022 wurde es fertiggestellt. Der Bau der Hausanschlüsse laufe auf Hochtouren. Aktuell seien mehr als 1000 Kunden an das neue Glasfasernetz angeschlossen.

Vermarktung startet schon am 5. Oktober 2023

Nun ist der Südosten an der Reihe. Mit einer Länge von knapp 80 Kilometern umfasse das Verteilnetz weitere 4100 Haushalte und Unternehmensstandorte. Ihnen wird in den kommenden Monaten ebenfalls die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses geboten. Das Breitbandprojekt befinde sich derzeit in der Planungsphase. Die Vermarktung der neuen Anschlüsse starte dagegen schon am 5. Oktober 2023.

Mehr Informationen: Technologie der Zukunft größer als Größer als Zeichen Im Vergleich zum herkömmlichen Kupferkabelnetz bietet das Breitbandnetz viele Vorteile, wie Glasfaser Nordwest erklärt. Da gänzlich auf die Verwendung von Kupfer verzichtet wird, gilt Glasfaser als nahezu störungsfrei und stabil. Zudem überzeuge das neue Netz auch mit seiner Leistungsstärke. Mit einem FTTH-Anschluss, also „Fiber To The Home“, seien Bandbreiten von bis zu 1000 Mbit/s im Download möglich.

Vertrag läuft über EWE oder Telekom

Da Glasfaser Nordwest ein reiner Infrastrukturanbieter ist, vertreibt das Unternehmen keine eigenen Endkundenprodukte. Gemäß dem Open Access-Ansatz ist das Netz demnach offen für alle Telekommunikationsanbieter. Die neuen Anschlüsse können schon in wenigen Wochen bei EWE und Telekom bestellt werden.