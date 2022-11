Wegen versuchten Mordes und dem Versuch einer schweren Brandstiftung mit Todesfolge muss sich aktuell eine Papenburgerin vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Symbolfoto: Anke Herbers-Gehrs up-down up-down Prozess in Osnabrück gestartet Brandstiftung in Papenburg: Angeklagte schweigt zu Vorwürfen Von Insa Pölking | 08.11.2022, 15:01 Uhr

Eine Frau soll am 12. Juni 2022 einen Brand in einer Papenburger Wohnanlage gelegt haben, um so mehrere Menschen zu töten. Der Prozess der 35-Jährigen am Landgericht Osnabrück hat nun begonnen.