Auto prallt gegen Baum 34-Jähriger stirbt bei Unfall in Papenburg Von Svenja Kracht | 10.06.2023, 20:35 Uhr

Bei einem Unfall in Papenburg ist am Samstagabend ein 34-jähriger Mann gestorben. Zwei weitere Personen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Nach ersten Informationen der Polizei ist das Fahrzeug, in dem die drei Männer saßen, gegen einen Baum geprallt.