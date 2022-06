Die Schausteller setzten dabei auf eine Auswahl an Fahrgeschäften und Buden, die für die ganze Familie etwas zu bieten hat. Jonny Eden, Sprecher der Schausteller: „Von Freude für die Kinder über Power für die Jugend bis hin zu ruhigeren Plätzen und Verweilstationen für die älteren Gäste ist für alle was dabei.“ Diese ruhigeren Ecken, so erläutert der Zweite Vorsitzende des Schaustellervereins, Ralf Langenscheidt, sollen dazu einladen, nicht nur kurz über den Markt zu bummeln, „sondern vielmehr sich dort Zeit zu nehmen, etwas zu klönen und sich vielleicht auch an den zahlreichen kulinarischen Genüssen zu erfreuen“. Damit es nicht zu Zwischenfällen kommt, haben die Schausteller insgesamt zwölf Sicherheitskräfte auf den Markt im Einsatz.

Offiziell eröffnet wird die Kirmes, die vom Riesenrad über Autoscooter zahlreiche Fahrgeschäfte zu bieten hat, durch einen Fassanstich von Bürgermeisters Jan Peter Bechtluft morgen um 18 Uhr. Von Samstag bis Montag öffnen die Geschäfte jeweils um 14 Uhr bis um Mitternacht. Für Familien ist vor allem der Montagnachmittag interessant, denn dann gewähren die Schausteller Preisnachlässe bis zu 50 Prozent. Ein weiterer Höhepunkt ist am Montag um 22 Uhr das traditionelle Feuerwerk. Der Marktdienstag beginnt frühmorgens mit dem Viehmarkt und der traditionellen Ferkelverlosung gegen 10.30 Uhr. Lose gibt es noch bis zum Preis von 0,50 Cent im Bürgerbüro der Stadt, bei der Buchhandlung Knudsen und beim Zeitschriftenhändler Bösing. Schaustellervertreter Eden ist sich sicher, dass der Markt mit seinem facettenreichen Angebot viele Besucher anlocken wird, „wenn auch das Wetter gut mitspielt“.

Zu dem Mark verlosen das Medienhaus und die Schausteller unter allen Lesern 8x 2 Karten für eine Backstage-Tour. Auf die Gewinner wartet ein rund zweistündiger Blick hinter die Kulissen der Schausteller, einige Köstlichkeiten und kostenlose Fahrten in den Karussells. Die Teilnahme ist möglich per Anruf unter der Nummer 0137/808401611. Hinterlassen Sie Name, Adresse, Telefonnummer und das Stichwort „Augustmarkt“. Ein Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom kostet 50 Cent. Oder senden Sie uns eine SMS mit der Kennung on elwin augustmarkt an die Kurzwahlnummer 52020. Hinter der Kennung fügen Sie ein Leerzeichen und Ihre Anschrift ein. Eine SMS kostet 49 Cent inklusive 12 Cent VFR D2-Anteil. Die Leitungen sind bis zum morgigen Freitag, 14 Uhr, geschaltet. Die Gewinner werden telefonisch benachrichtigt.

Die Stadt weist darauf hin, dass die Rathausstraße zwischen VHS und B 70 von Donnerstagabend bis Mittwochvormittag gesperrt ist.