Papenburg. Bis kurz vor Ende ist am Montagabend in Papenburg der sogenannte „Spaziergang“ gegen die Corona-Maßnahmen friedlich verlaufen. Doch dann wurde es kurzzeitig hektisch.

Als sich zum Glockenschlag der St.-Antonius-Kirche um Punkt 19 Uhr der Tross am Hauptkanal in Bewegung setzte, waren es nach Angaben der Polizei mit rund 180 Spaziergängern deutlich weniger als an den vorherigen Montagen, als sich in der Spitze bis zu 250 Menschen an der Aktion beteiligten. Zunächst setzte sich ein Grüppchen von der B70 aus entlang des Hauptkanals in Bewegung. Rasch bildete sich ein Zug, wie es ihn in den vergangenen Wochen montags gegeben hatte. Seit 2022 aber müssen Aktionen wie diese unter Beachtung einer 48-Stunden-Frist jedoch angemeldet werden. Das aber war nach Angaben der Stadtverwaltung wie in der Vorwoche nicht geschehen.

Zum Missfallen von Lars Fengler. Der Leiter des Kommissariates Papenburg hielt am Montagabend die Fäden des Polizeieinsatzes in der Hand. "Es wäre wünschenswert, wenn es eine Anmeldung geben würde. Dann hätten wir einen Versammlungsleiter als Ansprechpartner, mit dem wir im Vorfeld Abstimmungen treffen könnten", erklärt Fengler.

Unterstützt von Kollegen der Bereitschaftspolizei Niedersachsen traten die Beamten zurückhaltend auf. Keinen Spaß verstanden sie jedoch bei Missachtung der Tragepflicht einer FFP2-Maske. Wer das nicht tat, wurde von der Polizei angesprochen, um die Personalien festzustellen. Zu Beginn des "Spazierganges" waren es noch zahlreiche Teilnehmer, die sich ohne einen Mund-Nasen-Schutz in Bewegung setzten. Nach Aufforderung der Beamten kamen die allermeisten jedoch der Pflicht nach. Und die, die es nicht taten, verwiesen auf eine Ausnahmegenehmigung - die sie den Polizisten dann aber auch vorzuweisen hatten. Nach Angaben von Fengler wurden aufgrund von Verstößen gegen die Maskenpflicht fünf Ordnungswidrigkeiten festgestellt und zur Anzeige gebracht.



Westernhagens "Freiheit" dröhnt aus dem Lautsprecher

Wie in den Vorwochen drehten die "Spaziergänger" - unter anderem zu Klängen von Marius Müller-Westenhagens "Freiheit" - zwei Runden um den Hauptkanal zwischen Dieter-Schämann- und Wilhelm-Polak-Platz. Als es um 20 Uhr kurz vor Beendigung des zweiten Rundgangs den Anschein hatte, dass sich die bis dato friedliche Aktion ebenso friedlich zerstreuen würde, kam auf der Kanalseite gegenüber der Sparkasse kurzzeitig Hektik auf.

Gezielt das Wortgefecht mit der Polizei gesucht

Bei der Feststellung von Personalien bildete in Windeseile eine Menschentraube rund um einige Polizisten. Es hatte den Anschein, als ob einige Teilnehmer - die schnell ihre Handys zückten - gezielt ein Wortgefecht mit den Beamten suchen würden, die sich dabei unter anderem als "Witzfiguren" bezeichnen lassen mussten. Ebenso schnell wie sich die Traube bildete, löste sie sich aber auch wieder auf. "Für uns hatte dieser Zwischenfall daher auch überhaupt keine Brisanz", erklärt Fengler, der generell von einem "grundsätzlich störungsfreien Verlauf" der Veranstaltung spricht.

Der Kommissariatsleiter macht aber klar, dass es sich bei der Aktion keineswegs um einen Spaziergang handeln würde. "Rechtlich gesehen sind es ganz klar Versammlungen, bei denen Menschen mit einer klaren Intention zusammenkommen, um eine gemeinsame Meinung kundzutun." Aufgabe der Polizei sei es, diese Versammlungen zu schützen und zu begleiten.