Papenburg. Mit scharfer Kritik reagiert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf Äußerungen des IHK-Präsidenten Bernhard Brons im Streit um den Stellenabbau auf der Meyer Werft in Papenburg. Vorwürfe gibt es zudem gegen die Geschäftsleitung der Werft.

„Wenn man bedenkt, dass die IHK eine Körperschaft öffentlichen Rechts ist und sich nicht einfach so politisch äußern darf, sind diese Aussagen schon ein starkes Stück“, erklärte Oliver Hublitz, Gewerkschaftssekretär in der DGB Region Oldenburg-Ostfriesland, am Montag in einer Pressemitteilung. Brons, Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) für Ostfriesland und Papenburg, hatte gemahnt, den aus Sicht der Werftführung infolge der Pandemie notwendigen Abbau von 450 Arbeitsplätzen nicht zu „blockieren“. Seine Kritik richtete er vor allem gegen den Betriebsrat der Papenburger Schiffbauer sowie SPD-Landespolitiker.

Hublitz bezichtigt Brons in diesem Zusammenhang der „Spaltung“. Der DGB werde versuchen, dies zusammen mit dem Betriebsrat der Werft und der IG Metall Leer-Papenburg zu verhindern.

Wer hält sich nicht an Absprachen?

Der Geschäftsleitung der Werft wirft der Gewerkschaftssekretär vor, sich „nicht an die Absprachen aus dem Interessensausgleich“ zu halten. Es sei klar vereinbart worden, dass in der Fertigung Kündigungen zustimmungspflichtig seien. „Der Betriebsrat muss überprüfen, ob eine Weiterbeschäftigung möglich ist. Nicht nachvollziehbar ist, dass Schiffbauer eine Kündigung bekommen und durch Werkvertragsbeschäftigte ersetzt werden“, sagt Hublitz. Letzteres haben auch Arbeitnehmervertreter der Werftführung mehrfach vorgeworfen. Die Geschäftsleitung hingegen bestreitet das.

Hublitz empfiehlt Brons in diesem Zusammenhang, er möge „den Interessenausgleich mal richtig lesen“.

Aufrufe zu Solidarität

Es sei zwar gut, dass der IHK-Präsident, Solidarität für den Erhalt des Schiffbaustandortes Papenburg einfordere, aber: „Solidarität sieht anders aus“. Dafür Solidarität brauche man alle – Arbeitnehmer der Werft und der Zulieferer, die Menschen vor Ort, die Politik, Betriebsrat und Geschäftsleitung.

Hublitz wirft Brons überdies auch vor, bereits bei der Frage der Sonntagsöffnungen vonseiten der IHK die Sozialpartnerschaft aufgekündigt und „einseitig eine Politik der Spaltung betrieben“ zu haben.



Der Betriebsratsvorsitzende der Meyer Werft, Nico Bloem, reagierte im sozialen Netzwerk Facebook deutlich auf Brons' Äußerungen: Sie seien „einfach nur unverschämt der Belegschaft gegenüber“. In seinem Post lädt er den IHK-Präsidenten ein, mit Betroffenen zu sprechen.