Stapelmoor / Papenburg. Die Leiterin des Tierheims Stapelmoor bei Papenburg, Iris Holzapfel, denkt ans Aufhören – aber nicht, weil sie in Gesprächen mit potenziellen Tierbesitzern nicht länger „die Böse“ sein will.

Keine Kaffeetassen neben dem Waschbecken, kein Müsli in den Hängeschränken dieser Küche. Stattdessen sind Näpfe ausgespült und ein Karton Katzenfutter neben dem nächsten. In diese Küche blickt man vom Flur des Katzenhauses im Stapelmoorer Tierheim.

Zurzeit „nur“ 100 Katzen

Noch leise ist das Gebell der Hunde draußen zu hören. Zum Gespräch mit Iris Holzapfel, der Leiterin des Heimes, betreten wir einen der Katzenräume. Ein Kater versucht, sich durch die Tür zu schlängeln. Holzapfel schnappt ihn sich und er schmiegt sich an sie. 100 Katzen beherbergt das Tierheim derzeit, in dem auch Geschöpfe aus Papenburg und Umgebung abgegeben werden. „Es waren schon einmal 200. Zum Glück ist es gerade ruhiger“, sagt sie.



Die 64-Jährige ist seit den 1990er-Jahren als Tierschützerin tätig. Damals noch in einem kleinen Tierheim in Weenermoor. Der Umzug nach Stapelmoor geschah mit acht Katzen und vier Hunden. Seitdem ist das Heim gewachsen. Immer unter der Leitung von Holzapfel. Sie möchte sich nun bald zur Ruhe setzen.

„Bei Katzen war es wie in anderen Ländern mit den Straßenhunden“

„Ich habe immer gesagt: ‚Wenn es den Katzen besser geht, höre ich auf“, sagt sie. Nach ihrer Einschätzung hat sich beim Stand der Tiere etwas gebessert: „Wir hatten lange Verhältnisse für die Katzen, wie in anderen Ländern mit den Straßenhunden. Alle schauten im so sauberen Deutschland weg. Ihr Elend war egal“, sagt sie.

Heute gebe es Kastrationsaktionen, ein Bewusstsein forme sich. Es gebe allerdings weiterhin Probleme. So breite sich die Katzenseuche wieder verstärkt in Niedersachsen aus. Die Krankheit verläuft in bis zu 75 Prozent der Fälle tödlich. „Das Serum ist kaum noch zu bekommen. Wir sind nach Lingen und Emden gefahren, um noch einige Dosen zu bekommen. Für einen Wurf reichte es. Die anderen haben es nicht geschafft“, sagt sie. Grund könne sein, dass wegen der Corona-Pandemie die Dosierfläschchen ausgegangen seien.

Extrawünsche und falsche Vorstellungen

Unbestritten eine Folge der Pandemie: Die Preise für Hundewelpen schossen in die Höhe, viele schafften sich Hunde und Katzen an – gegen die Einsamkeit und weil im Homeoffice mehr Zeit dafür war: Werden sie jetzt zurückgegeben? „Jein. Es haben sich schon mehrere Leute gemeldet, weil sie überfordert waren“, sagt Holzapfel. Der Grund sei aber eher die Unwissenheit über die Hunderassen. „Sie hatten Malinois, also belgische Schäferhunde wegen ihres Aussehens gekauft und wurden ihnen nicht gerecht.“

Dass man nur Tiere adoptieren, nicht kaufen sollte, kann Iris Holzapfel nicht generell unterschreiben. „Wenn es ein Jagdhund sein soll, der seinen Job tut, ist das so. Oder man gerne einen Rottweiler möchte, das kann ich verstehen“, sagt sie. Allerdings gebe es „Vermehrer“, die nur geldgierig seien und die Hunde in unmöglichen Umständen aufzögen.

Schade sei, dass fast alle ausschließlich Junghunde aufnehmen wollten. „Oder einen etwas älteren, aber dann beginnt die Wunschliste“, sagt sie. Anrufer würden fragen: Haben Sie einen Hund, der stubenrein, kinder- und katzenlieb ist, alleine bleiben kann und nichts kaputt macht? „Von Steiff?“, würde sie am liebsten antworten, sagt Holzapfel in Anspielung auf die berühmte Plüschtier-Marke.

Helfende Hände dringend gebraucht

Ohnehin gebe es nicht selten Unstimmigkeiten zwischen Tierschützern und potenziellen Besitzern. „Ein Grundstück sollte eingezäunt sein. Die Menschen sind aber überzeugt, wenn ein Hund an sie gebunden ist, laufe er nicht weg.“

Erst an Silvester seien Hunde entlaufen. „Das kann leider immer passieren.“ Trotzdem sei sie in diesen Unterhaltungen die Böse. Das sei allerdings nicht der Grund dafür, dass sie in Ruhestand gehen wolle. „Ich habe einfach das Alter dafür erreicht“, sagt die 64-Jährige. Sie suche nach einem geeigneten Nachfolger. „Und händeringend nach fest angestellten Mitarbeitern.“

Derzeit arbeiten fünf Beschäftigte ganztags und eine Kraft halbtags im Tierheim. Was braucht man dafür? „Es ist nicht nur Streicheln und Kuscheln. Es muss jemand sein, der hinschaut und anpacken kann“, sagt sie. Das Wichtigste sei, dass er oder sie ein Herz für Tiere habe. „Das klingt zu platt“, revidiert sie. Wenn man allerdings Holzapfels jahrzehntelange Arbeit beschreiben möchte, wäre es wohl das: ein Herz für Tiere.

