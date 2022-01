Einbrecher durchstöbern Haus in Aschendorf

Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in Aschendorf (Symbolbild).

Fotostand / Gelhot via www.imago-images.de

Aschendorf. Die Polizei sucht Zeugen eines Einbruchs in ein Wohnhaus in Aschendorf. Der genaue Tatzeitraum steht allerdings nicht fest.

Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, ereignete sich der Einbruch zwischen Dienstag, 4. Januar 2022, und Samstag, 15. Januar 2022, in einem Haus an der Brinkstraße. Der oder die Täter durchsuchten nach Angaben der Polizei sämtliche Räume.