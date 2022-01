Zukunft der Volksbank am Obenende in Papenburg ungewiss

Die Filiale der Volksbank am Obenende in Papenburg könnte in Zukunft nur noch einen Geldautomaten beherbergen.

Archivfoto: Gerd Schade

Papenburg/Leer. Die Filiale der Ostfriesischen Volksbank am Obenende in Papenburg könnte in den kommenden Jahren geschlossen werden. Das Geldinstitut aus Leer schaut bei den kleinen Standorten genauer hin.

Die Planungen stehen im Zusammenhang mit der Strategie der Bank, die größeren Filialen auszubauen - und dafür die kleineren Standorte auf den Prüfstand zu stellen. Wie Vorstandsmitglied Georg Alder auf der Bilanzpressekonferenz im Haupthaus