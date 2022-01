Polizei reduziert Aufgebot für Spaziergang in Papenburg

Beim "Spaziergang" am vergangenen Montag kontrollierte eine Hundertschaft der Polizei die Einhaltung der Abstände und Maskenpflicht.

Kristina Müller

Papenburg/Dörpen. Zwar sind auch am kommenden Montag offiziell keine Versammlungen in Papenburg und Dörpen angemeldet worden, die Polizei rechnet dennoch damit. Das Aufgebot soll aber kleiner als in dieser Woche ausfallen.

Wie auch in den Wochen zuvor sind bei der Stadt Papenburg für die kommenden Tage keine Anmeldungen für Versammlungen eingegangen, wie die Stadt auf Anfrage mitteilt. Lediglich für Sonntag, 23. Januar, plant AfD-Ratsherr Jens Schmitz eine&nb