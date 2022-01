In vielen Regionen in Niedersachsen wird ein großer Mangel an Hausärzten prognostiziert. (Symbolfoto)

Symbolfoto: Stephan Jansen/dpa

Papenburg. Dem Emsland brechen die Ärzte weg. Zwar nicht sofort, aber mit Blick in die Zukunft droht dem Landkreis eine massive Unterversorgung in vielen medizinischen Bereichen.

Viele Hausärzte gehen in den kommenden Jahren in den Ruhestand - und der Nachwuchs geht nicht mehr so gern aufs Land wie früher mal. Wie die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, werden in N