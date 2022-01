Sonderaktionen sollen noch im Januar die Impfquote im Emsland erhöhen.

dpa/Sven Hoppe

Papenburg. Bis Ende Januar finden im nördlichen Emsland noch weitere Impfaktionen statt. Erst-, Zweit- und Drittimpfungen sind möglich. Das Angebot richtet sich auch an Kinder.

In Anlehnung an das Booster-Angebot auf der Papenburger Lichtermeile im Dezember, hat das Citymanagement zusammen mit dem Netzwerk Papenburg Marketing einen erneuten Impftermin am Freitag, 14. Januar, organisiert. Die Aktion finde