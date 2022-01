Am Seiteneingang des ehemaligen Uhren- und Schmuckgeschäftes Züchner in Weener befindet sich ein Hinweis auf die Büros der Transfergesellschaft.

Rudi Meyer

Papenburg / Weener. Im Zusammenhang mit dem geplanten Stellenabbau bei der Meyer Werft in Papenburg gibt es in Weener ein Büro einer Transfergesellschaft.

Der Hinweis fällt kaum ins Auge. Ein weißes Schild weist am Seiteneingang des ehemaligen Uhren- und Schmuckgeschäftes Züchner in der Westerstraße in Weener darauf hin, dass im ersten Stock des Hauses die „Transfergesellschaft Küste mbH – Be