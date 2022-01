In Papenburg ist in der Nacht zu Mittwoch ein Auto in den Mittelkanal gerutscht.

Fotostand /Gelhot

Papenburg. In den Mittelkanal in Papenburg ist ein Pkw-Fahrer in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Fahrzeug gerutscht. Über die mögliche Ursache äußerte sich die Polizei am Morgen auf Anfrage.

Der Unfall geschah in Höhe des Mittelkanals Rechts 23 bis 27. Der 26 Jahre alte Fahrer und der 30-jährige Beifahrer konnten sich nach Angaben der Polizei Papenburg selbst aus dem Auto befreien und auf das Autodach klettern. Da zunächst