Kinder ab fünf Jahren können ab dem 13. Januar im Emsland immer donnerstags geimpft werden.

Symbolfoto: dpa/Daniel Reinhardt

Papenburg. Ab dem 13. Januar bietet der Landkreis Emsland in Lingen und Papenburg jeden Donnerstag ganztägig Impfungen für Kinder von fünf bis elf Jahren an.

Anmeldungen für die Erst- und Zweitimpfungen sind nicht notwendig. Die Standorte in Papenburger Jugendgästehaus und in den Emslandhallen in Lingen sind von 9 bis 20.30 Uhr geöffnet. Für dieses zusätzliche Impfangebot ist laut Mitt