Wieder Verstöße gegen Maskenpflicht bei „Spaziergang“ in Papenburg

Der größte "Spaziergang" in der Region mit bis zu 250 Teilnehmern fand am Montag in Papenburg statt.

Kristina Müller

Papenburg / Dörpen. Weniger Verstöße als beim letzten Mal hat die Polizei am Montag beim „Spaziergang“ gegen die Corona-Maßnahmen in Papenburg registriert. Die Aktion in der Fehnstadt war die größte im Emsland.

Nach Angaben der Polizeiinspektion (PI) Emsland/Grafschaft Bentheim hat es in beiden Landkreisen insgesamt neun Versammlungen dieser Art gegeben, darunter auch eine mit etwa 35 Teilnehmern in Dörpen. Nach Angaben der Beamten war aber keine