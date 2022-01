Elektroheizung in Papenburg in Brand geraten

Am frühen Dienstagmorgen kam es zum Einsatz in der Theresienstraße in Papenburg. (Symbolfoto)

Michael Gründel

Papenburg. Vermutlich wegen eines technischen Defektes ist es zu einem Brand an einem elektrischen Heizkörper im Badezimmer eines Hauses in Papenburg gekommen. Es entstand hoher Sachschaden.

Feuerwehr und Polizei wurden gegen 1 Uhr morgens zu einem Einsatz in einem Wohnhaus an der Theresienstraße in Papenburg alarmiert. Im Badezimmer des Hauses brannte die elektrische Heizung. Verletzt wurde laut Mitteilung der Polizei niemand.