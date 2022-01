Bis zu 250 Menschen "spazierten" am Abend gegen die Corona-Maßnahmen um den Hauptkanal in Papenburg.

Kristina Müller

Papenburg. In der Spitze bis zu 250 Menschen haben sich am Montagabend in Papenburg am sogenannten „Spaziergang“ gegen die Corona-Maßnahmen beteiligt. Anders als vorige Woche blieb es diesmal durchweg friedlich.

Zunächst schien für Außenstehende allerdings unklar, ob sich überhaupt etwas tun würde. Dann aber wurde schnell klar: Die „Spaziergänger“ warteten für den Beginn ihrer Aktion mit einer veränderten Strategie auf. Der bisherige Treffpunk