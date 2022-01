Keine zusätzliche Beleuchtung für „Spaziergang“ in Papenburg

Die Beleuchtung für einen möglichen "Spaziergang" heute Abend am Hauptkanal in Papenburg wird reduziert. Unser Bild zeigt Teilnehmer der Aktion am vergangenen Montagabend.

Kristina Müller

Papenburg. Sollte es heute Abend in Papenburg wieder einen sogenannten „Spaziergang“ gegen die Corona-Maßnahmen geben, müssen die Teilnehmer mit weniger Beleuchtung am Hauptkanal rechnen.

Ganz im Dunkeln würde die Aktion, so es sie denn gibt, aber nicht vonstatten gehen. Denn die Straßenbeleuchtung könne aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht nicht abgeschaltet werden, teilte Stadtsprecherin Karin Evering am Montag auf An