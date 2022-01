Tanker-Neubau auf Ferus-Smit-Werft in Leer vom Stapel gelaufen

Die "Thun Britain" wurde auf der Ferus Smit Werft in Leer zu Wasser gelassen.

Bodo Wolters

Leer. Der Chemikalientanker "Thun Britain" ist am Freitag auf der Leeraner Ferus-Smit-Werft zu Wasser gelassen worden. Zuschauer beobachteten das Spektakel rund um das Werftgelände.

Am Freitag pünktlich um 11 Uhr lief der jüngste Neubau der Ferus-Smit-Werft - ein weiterer Chemikalientanker ohne vorheriger Schiffstaufe - vom Stapel. Der Name des 80 Meter langen und 15 Meter breiten Schiffes ist schon am Bug aufgetragen.