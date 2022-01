Vom Stadtrat in Weener will Nico Bloem, Betriebsratsvorsitzender bei der Meyer Werft, es nun auch in den Landtag schaffen. (Archivfoto)

Christian Belling

Papenburg. In einem Schreiben an die Belegschaft hat der Betriebsratsvorsitzende der Meyer Werft in Papenburg, Nico Bloem, bekannt gegeben, dass er sich für die SPD um ein Landtagmandat bewerben will.

Schon bei der Kommunalwahl am 12. September 2021 hatte Bloem, der dabei für den Stadtrat in Weener kandidierte, ein herausragendes Einzelergebnis eingefahren. Nun will er für die SPD im Wahlkreis 84 (Leer/Borkum) auch in der Landespoli