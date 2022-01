Neue Altglas-Container im Emsland – aber noch nicht an richtiger Stelle

Die neuen Altglas-Container von Augustin wurden wie hier im Papenburger Kapitänsviertel bei der Auslieferung zunächst in zweiter Reihe aufgestellt.

Hermann-Josef Mammes

Papenburg. Die Emsländer müssen sich im neuen Jahr nicht nur an die Gelben Tonnen für Plastikmüll gewöhnen, sondern auch an neue Container zur Altglas-Entsorgung. Bei der Umstellung ruckelt es allerdings noch an der ein oder anderen Stelle.

Seit dem 3. Januar ist die Altglas-Entsorgung im Emsland neu geregelt. Zuständig für die Glasabfuhr in Deutschland ist, ähnlich wie bei Verpackungsmüll, das Duale System, das die Glasabfuhr im Emsland an die Reclay Group vergeben hat. Diese