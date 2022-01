Neues Kompetenzzentrum der Meyer Werft nimmt in Rostock Arbeit auf

Von der Neptun Werft in Rostock aus arbeitet die neue Firma Meyer Neptun Engineering ab sofort an neuen Lösungen für den Schiffbau.

Christoph Assies

Papenburg / Rostock. Die Papenburger Meyer-Gruppe will für ihre Standorte im Emsland, in Rostock und im finnischen Turku neue Aufträge generieren. Dafür nimmt jetzt ein neues Kompetenzzentrum in Rostock die Arbeit auf.

Die durch die Corona-Pandemie angeschlagene Meyer-Gruppe hat für ihre Werften am Stammsitz in Papenburg, in Rostock-Warnemünde und im finnischen Turku mit Meyer Neptun Engineering ein neues Kompetenzzentrum gegründet. Das neu