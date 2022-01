Der Turnverein Papenburg startet in der kommenden Woche mit einem eigenen Corona-Schnelltestangebot.

dpa / Daniel Vogl

Papenburg. Aufgrund verstärkter Nachfrage zu Sport in der Corona-Pandemie, hat sich der Turnverein Papenburg entschlossen, selbst Corona-Tests anzubieten.

Dies geschieht laut Pressemitteilung in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Emsland (KSB) und soll allen Mitgliedern zur Verfügung stehen. Die Teststation befindet sich in Räumen des Turnvereins an der Moorstraße in Papenburg. Somit