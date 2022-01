Mutmaßliche Vergewaltigung in Papenburg: Wer sagt die Wahrheit?

Eine mutmaßliche Vergewaltigung am Hauptkanal wird aktuell am Amtsgericht in Papenburg verhandelt.

Christian Belling

Papenburg. Knapp fünf Stunden verhandelt und nicht wirklich schlauer: So lässt sich die Verhandlung am Mittwoch um eine mutmaßliche Vergewaltigung in Papenburg zusammenfassen.

Für die beiden Schöffen und Richter Gerhard Többen wird es bis zur Urteilsfindung wahrlich keine leichte Aufgabe sein, die diese Verhandlung am Papenburger Amtsgericht mit sich bringt. Seit Ende November vergangenen Jahres wird da