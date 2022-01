Nach „Spaziergang“ in Papenburg: Viel Rückendeckung für die Polizei

Am Montag setzten sich abermals Menschen zu einem "Spaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen um den Hauptkanal in Papenburg in Bewegung.

Hermann-Josef Mammes

Papenburg. Der Polizeieinsatz gegen Ende des sogenannten Spaziergangs in Papenburg schlägt weiter Wellen – vor allem in den sozialen Netzwerken.

In Papenburg hatten sich nach Angaben der Polizei schätzungsweise rund 150 „Spaziergänger“ gegen die Corona-Maßnahmen versammelt. Teilnehmer behaupteten in den sozialen Netzwerken, es seien doppelt so viele gewesen. Unstrittig scheint, dass