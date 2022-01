Zählen leicht(er) gemacht: Der Nabu bietet Hilfen für die "Stunde der Wintervögel" an.

Sebastian Hennigs/Nabu

Papenburg. Wie ist es um die Vogelwelt in unserer Region bestellt? Antworten auf diese Frage soll die Aktion „Stunde der Wintervögel“ liefern, bei der jeder mitmachen kann.

Eine Stunde lang Vögel am Futterhäuschen im heimischen Garten, auf dem Balkon oder in einem Park zählen und sie dem Naturschutzbund Deutschland (Nabu) melden – das ist der Kern der Aktion, die in diesem Jahr vom 6. bis zum 9. Januar st