Verletzte bei "Spaziergang" gegen Corona-Maßnahmen in Papenburg

Zunächst schien der "Spaziergang" wie die vorherigen Male friedlich zu verlaufen.

Kristina Müller

Papenburg. Wie an den vergangenen Montagen sind auch am 3. Januar wieder Gegner und Kritiker der Corona-Maßnahmen in Papenburg zu einem "Spaziergang" als stillen Protest aufgebrochen. Dabei musste dieses Mal jedoch die Polizei eingreifen.

Für die Teilnehmer handelt es sich lediglich um einen "Spaziergang", der Landkreis jedoch wies unlängst darauf hin, dass diese Versammlungen "wegen ihrer vorherigen Verabredung keine Spontanveranstaltungen" seien und angemeldet w