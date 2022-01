Für Montag kein "Spaziergang" in Papenburg angemeldet

Etwa 200 Menschen nahmen am 20. Dezember am "Spaziergang" durch Papenburg teil, am 28. Dezember ebenfalls.

Gerd Schade

Papenburg. In den vergangenen Wochen gab es montags auch in Papenburg "Spaziergänge" gegen die Corona-Maßnahmen. Diese müssen nun angemeldet werden - in der Fehnstadt ist dies aktuell nicht geschehen.

Auf Anfrage heißt es aus dem Rathaus, dass für diesen Montag, 3. Januar, "keine Anmeldungen zu den sogenannten Spaziergängen vorliegen". Gegner von Corona-Regeln versammelten sich in den vergangenen Wochen in mehreren Orten i