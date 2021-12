Für zehn Jahre: Naturschützer pachten Naschkes Garten in Papenburg

Den Baum pflanzte Vanessa Gattung im Beisein von AG-Vertreter Wolbert Schmitz (l.) und Ernst Naschke.

AG der Naturschutzverbände

Papenburg. Die neue Bürgermeisterin der Stadt Papenburg, Vanessa Gattung (SPD), kommt ihrem Ziel, an den ersten 100 Tagen ihrer Amtszeit 100 Bäume zu pflanzen, näher.

Im Garten von Ernst Naschke am Mittelkanal, in Papenburg und Umgebung besser bekannt als Naschkes Garten, setzte sie einen Apfelbaum der Sorte „Roter Jonathan“ in die Erde. Damit folgte Gattung einer Einladung der Arbeitsgemeinschaft (