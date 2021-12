Ein Kassierer verhinderte am Montag einen Diebstahl in Leer.

imago images

Leer. An der Kasse gab ein Mann vor, noch Geld aus dem Auto holen zu wollen - ein Kassierer in Leer wurde misstrauisch und verhinderte einen Diebstahl.

Ein 33-Jähriger hat laut Polizei am Montagabend gegen 20.30 Uhr in einem Supermarkt am Osseweg Spirituosen in einem dreistelligen Warenwert zur Kasse gebracht. Als er bezahlen sollte, gab er vor, noch Geld aus dem Auto holen zu wollen und l