Gegen Corona-Maßnahmen: Erneut 200 Personen bei "Spaziergang" in Papenburg

Wie in der vergangenen Woche nahmen am Montag wieder etwa 200 Menschen an einem "Spaziergang" gegen die Corona-Maßnahmen teil.

Gerd Schade

Papenburg. Um gegen die Corona-Schutzmaßnahmen und die Impfpflicht zu protestieren, haben am Montagabend erneut 200 Personen an einem "Spaziergang" in Papenburg teilgenommen. Es blieb laut Polizei friedlich.

Zum "stillen Protest" war bereits in der vergangenen Woche im Internet aufgerufen worden. Auch an diesem Montag kamen wieder etwa 200 Menschen zum "Spaziergang auf Abstand" zusammen. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, lief die Grupp