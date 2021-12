Dunstabzugshaube fängt Feuer: 10.000 Euro Schaden in Papenburg

Die Feuerwehr rückte zum Löschen eines Küchenbrandes in der Papenburger Straße an (Symbolbild).

Kristina Müller

Papenburg. Auf 10.000 Euro beziffert die Polizei den Schaden nach dem Brand einer Dunstabzugshaube in einem Einfamilienhaus an der Gartenstraße in Papenburg.

Verletzt wird bei dem Vorfall am Nachmittag des 1. Weihnachtstages niemand. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache für das Feuer aus. Die Feuerwehr rückte gegen 14.30 Uhr mit drei Fahrzeugen und 20 Einsa