Küchenbrand sorgt für Feuerwehreinsatz in Papenburg

Zu einem Küchenbrand in Papenburg wurde die Feuerwehr am 1. Weihnachtsfeiertag gerufen.

Nordwest-Media

Ein Festessen wird es in einem Wohnhaus in der Papenburger Gartenstraße vorerst nicht geben, denn angebranntes Essen auf einem Herd sorgte am Samstagnachmittag für starke Rauchentwicklung, sodass die Bewohner gegen 14.30 Uhr die Feuerwehr r