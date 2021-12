Reinhard Neitzel gibt Kirchenglocken in Aschendorf zurück

Wieder vereint und zurück auf dem Kirchengelände sind die drei alten Glocken der evangelisch-lutherischen Christuskirchengemeinde in Aschendorf. Maßgeblich dazu beigetragen haben Thomas und Sabrina Helm.

Gerd Schade

Aschendorf. Mehr als 40 Jahre haben Kirchenglocken im Garten von Reinhard und Ingrid Neitzel in Aschendorf gestanden. Kurz vor Weihnachten sind sie nun zurück bei der Gemeinde.

Mancher wird sich in diesen Tagen womöglich schon gefragt haben, was es mit den drei gusseisernen Glocken auf sich hat, die vor dem Paul-Gerhardt-Haus der evangelisch-lutherischen Christuskirchengemeinde in Aschendorf aufgereiht s