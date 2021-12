Marien-Hospital: So dankbar sind Patienten der Notaufnahme in Papenburg

Über Zuspruch (und auch ein bisschen Nervennahrung) freuen sich Rodrigue Nemzou und Stefanie Pott.

Denise Kiesow/Marien-Hospital

Papenburg. Schöne Bescherung: Das Team der Notaufnahme im Marien-Hospital in Papenburg darf sich über aufmunternde Zuschriften freuen – nicht nur weil Weihnachten ist.

„Mit dieser kleinen Aufmerksamkeit möchte ich mich herzlich bei allen Ärzten und Mitarbeitern der Notaufnahme für ihren unermüdlichen Einsatz bedanken.“ So beginnt ein handschriftlicher Brief an das Team um Sabrina Sanders, der die Pflegeri