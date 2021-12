Diebe in Papenburg lassen Maschinen mitgehen

Ein Einbruch in eine Papenburger Tischlerei beschäftigt derzeit die dortige Polizei.

Jörn Martens

Papenburg. Bislang unbekannte Täter haben in Papenburg diverse Maschinen gestohlen. Die Polizei bittet die Bevölkerung deshalb um Hilfe.

Nach Angaben der Polizei sind die Täter im Zeitraum zwischen Freitag und Montag in eine Tischlerei an der Straße Deverhafen in Papenburg eingebrochen und haben dabei diverse Maschinen entwendet. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 825