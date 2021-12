Offiziell als Fahrradstraße ausgewiesen ist seit August die "Wiek links" in Papenburg (Archivbild).

Christian Belling

Papenburg. Nicht durchweg adventlich-besinnlich ist es in der Weihnachtssitzung des Rates der Stadt Papenburg zugegangen. Politischer Streit entzündete sich an Anzahl und Inhalt von Anträgen.

Die einen sprachen von „Aufbruchstimmung“ und „neuem Schwung“, die anderen von „Unfug“ und „Show“. Vor allem die kleineren Fraktionen hatten eine Vielzahl von Anträgen in die Sitzung am Donnerstag in der S