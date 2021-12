Wieder nicht aus fair gehandelten Rohstoffen besteht die Papenburger Weihnachtsschokolade.

Gerd Schade

Papenburg. Same procedure as last year: Auch in der Papenburger Weihnachtsschokolade 2021 stecken keine fair gehandelten Komponenten. Warum hat es wieder nicht geklappt?

Seit Januar 2020 darf sich Papenburg offiziell Fairtrade-Town nennen. Die Auszeichnung war ihr beim letzten Neujahrsempfang mit 500 geladenen Gästen in der Heinrich-von-Kleist-Schule wenige Wochen vor Ausbruch der Pandemie feierli