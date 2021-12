Corona-Impfung ohne Termin am Samstag in Papenburg

Verimpft werden am Samstag in der Praxis von Dr. Volker Eissing 1000 Vakzine des Herstellers Moderna. (Symbolfoto)

Symbolfoto: Oliver Berg/dpa

Papenburg. Spontan und ohne Termin können sich Impfwillige an diesem Samstag, 18. Dezember, in der Praxis von Dr. Volker Eissing in Papenburg impfen lassen.

Die Impfaktion findet ab sieben Uhr morgens in der Praxis von Dr. Volker Eissing in der Birkenallee 30 in Papenburg statt. Verimpft werden 1000 Vakzine des Herstellers Moderna. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendi