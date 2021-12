Teilstück der Friesenbrücke wird in Papenburg verschrottet

An der Pier von EFG Port Papenburg wird das Teilstück der Friesenbrücke auf zwei Spezialtrailer umgeladen.

EFG Port Papenburg

Weener. Seit Mittwoch fehlt nicht nur das Mittelsegment der Friesenbrücke über der Ems, sondern auch das Überbau-Element auf der Weeneraner Seite. Ein mehrere hundert Tonnen schweres Segment ist nach Papenburg gebracht worden.

Nach vergeblichen Versuchen in der Vorwoche lief der Aushub des Brückenteils mit dem Schwimmkran "Enak" am Mittwochmorgen reibungslos. "Es musste sehr genau austariert werden, weil das Element in der Waage liegen musste", erklärte eine