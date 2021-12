Lücke in der Friesenbrücke nun viel größer

Brücke am Haken: Deutschlands größter Schwimmkran "Enak" hob gestern Morgen das Überbau-Element auf Weeneraner Seite der Ems.

Hanken

Weener. Seit Mittwoch fehlt nicht nur das Mittelsegment der Friesenbrücke über der Ems, sondern auch das Überbau-Element auf der Weeneraner Seite. Durch die größere Lücke wird der Rückbau der beschädigten Brücke nun sichtbar.

Nach vergeblichen Versuchen in der Vorwoche lief der Aushub des Brückenteils mit dem Schwimmkran "Enak" am Mittwochmorgen reibungslos. "Es musste sehr genau austariert werden, weil das Element in der Waage liegen musste", erklärte eine