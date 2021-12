Tempo 30 vor Kitas in Papenburg und Friesenstraße sperren?

Die Verkehrsbelastung auf der Friesenstraße in Papenburg ist Anwohnern schon lange ein Dorn im Auge (Archivbild).

Initiative "Pro Friesenstraße"

Papenburg. Soll für Autos vor Kindertagesstätten, Schulen, Seniorenheimen und Tagespflegen in Papenburg maximal Tempo 30 erlaubt sein? Mit diesen und anderen Verkehrs- und Freizeitthemen beschäftigt sich der Stadtrat.

Das hat es zumindest seit Jahren nicht gegeben: Mit sage und schreibe 16 Anträgen vornehmlich der kleineren Fraktionen ist die Weihnachtssitzung des Rates der Stadt Papenburg am Donnerstag, 16. Dezember 2021, ab 17 Uhr in der Stadthalle For