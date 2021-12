Wer in Papenburg ein Haus bauen will, braucht Glück – und Geduld

Bei der geplanten Erweiterung des Baugebietes zwischen Bethlehem, Splitting und Rheiderlandstraße in Papenburg soll stärker als im ersten Abschnitt unter anderem auf den Erhalt von Bäumen geachtet werden (Archivbild).

Gerd Schade

Papenburg. Wer in Papenburg ein Haus bauen will, braucht Geduld. Im Rennen um die Grundstücksvergabe in einem bestimmten Baugebiet müssen sich Bauwillige dennoch einigermaßen sputen.

Die Nachfrage nach Bauplätzen in Papenburg ist seit Jahren anhaltend hoch, Grundstücke sind entsprechend begehrt. Frühestens in etwa einem Jahr beziehungsweise erst im Frühjahr 2023 können Hausbauer in dem Baugebiet „Hermann-Anton-Stra