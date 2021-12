Hautärztin bezieht Praxis im Kapitänsviertel in Papenburg

Ab Montag, 13. Dezember, wird Hautärztin Dr. Heike Duong-Dettmers ihre Patienten in der neuen Praxis im Kapitänsviertel behandeln.

Jule Rumpker

Papenburg. Hautärztin Dr. Heike Duong-Dettmers hat das Gesundheits- und Ärztehaus Carré in Papenburg verlassen. Ab Montag, 13. Dezember, empfängt sie ihre Patientin in ihrer neuen Praxis im Kapitänsviertel.

Die neue Praxis an der Margaretha-Meinders-Straße im Kapitänsviertel erreicht man von dem alten Standort im Carré am Hauptkanal innerhalb von fünf Minuten mit dem Auto. Kurze Wege, die für den Umzug in den vergangenen Tagen von Vorteil ware