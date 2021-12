16 Bäume müssen für Aldi-Neubau in Papenburg weichen

16 Bäume werden im Kreuzungsbereich Am Stadtpark / Pater-Raskin-Straße in der kommenden Woche gefällt.

Christian Belling

Papenburg. Für den Neubau des Aldi-Marktes samt Wohnungen und Tiefgarage neben der Nikolaikirche in Papenburg müssen in der kommenden Woche 16 Bäume weichen.

Linde, Ahorn, Kastanie: 16 teils groß gewachsene Bäume werden in der Woche vom 13. bis 17. Dezember im Kreuzungsbereich der Straßen Am Stadtpark / Pater-Raskin-Straße gefällt. Das teilt die Stadtverwaltung am Freitag mit. Hintergrund der Fä