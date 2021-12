Müssen alle Kontaktpersonen in Quarantäne? (Symbolfoto)

Papenburg. Über das Emsland rollt wie auch im Rest des Landes noch immer die vierte Corona-Welle. Das müssen Betroffene tun, wenn sie selbst infiziert sind oder Kontakt mit einem Infizierten hatten.

Seit dem 1. Dezember ist die Kontaktnachverfolgung im Emsland anders geregelt. Was bedeutet das für Betroffene?Ich wurde positiv getestet – was muss ich tun?Wer ein positives PCR-Testergebnis erhalten hat, muss sich selbst umgehend in Isola